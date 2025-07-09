Командир батальона беспилотных систем бригады Азов с позывным Будь в интервью Radio NV рассказал, что по сравнению с прошлым годом на фронте стало в разы меньше российских разведывательных дронов.

«По сравнению, наверное, что с промежутком в год, количество их (российских военных - ред.) разведывательных дронов уменьшилось в разы, может, и в десяток. Я помню ситуацию, которая была год назад, когда небо было просто усеяно их разведывательными дронами типа Орлан, Зала. Сейчас их меньше, но они все же присутствуют», — сказал Будь в эфире Radio NV.

Реклама

Он объяснил это тем, что украинские военные активно их уничтожают.

«Как по мне, зенитные дроны — очень эффективное средство. Они спасают много жизней, спасают много средств в тылу, которые могли бы быть уничтожены, если бы их местоположение доразведали, это 100%. И в будущем, я думаю, эти дроны как средство будут только наращиваться, масштабироваться, потому что они показывают себя очень эффективно на фронте», — отметил командир батальона беспилотников.

Будь добавил, что ключевым для сбивания российских разведывательных дронов является не только наличие зенитных дронов, но и вопрос взаимодействия.

«Здесь очень остро стоит вопрос взаимодействия. Враг прощупывает слабые места в участках фронта, которые защищены ПВО, дронами. И он видит эти участки, где его сбивают, где его не сбивают. И они простраивают маршруты таким образом, где их меньше поражают. Очень важный вопрос взаимодействия между подразделениями, которые используют эти средства. Чтобы создать сплошную полосу, через которую враг не сможет просто пролететь к нам в тыл, и что-то там разведывать. Это вопрос не столько наличия дронов ПВО, зенитных дронов, а сколько создание такой полосы, чтобы враг не мог проникать сквозь наши боевые порядки в небе», — объяснил командир батальона беспилотников.

В мае герой Украины и командир дивизиона артиллерийской разведки вновь созданной отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин в интервью Radio NV рассказал, что когда Россия в прошлом году пыталась захватить Харьков, над Липцами фиксировали до 10−15 российских разведывательных беспилотников Орлан или Суперкам.

Он отметил, что, увидев это, украинские военные начали развивать радиолокационные станции, которые обнаруживают беспилотники, и, в конце концов, ситуацию удалось выровнять.

