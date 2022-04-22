В небе над Кировоградской областью сбили российские ракеты
Две российские ракеты сбили над Кировоградской областью (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)
Накануне вечером в небе над Кировоградской областью сбили две российские ракеты.
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Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
«Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской ПВО двух вражеских ракет», — написал он на своей странице в Facebook.
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