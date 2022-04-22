В небе над Кировоградской областью сбили российские ракеты

22 апреля, 12:00
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Две российские ракеты сбили над Кировоградской областью (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Две российские ракеты сбили над Кировоградской областью (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

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Накануне вечером в небе над Кировоградской областью сбили две российские ракеты.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

«Чистый четверг в небе над Кировоградщиной завершился уничтожением украинской ПВО двух вражеских ракет», — написал он на своей странице в Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/andriy.raykovich/posts/1678468209174922
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Кировоградская область Война России против Украины

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