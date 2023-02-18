«Угроза попадания была высокой». Две российские ракеты пролетели опасно близко к Южноукраинской АЭС

18 февраля, 14:00
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Две российские ракеты пролетели опасно близко к Южноукраинской АЭС (Фото:Энергоатом)

Две российские ракеты пролетели опасно близко к Южноукраинской АЭС (Фото:Энергоатом)

Во время ракетной атаки РФ утром в субботу, 18 февраля, две крылатые ракеты пролетели опасно близко к Южноукраинской АЭС.

Об этом заявили в НАЭК Энергоатом.

Сообщается, что воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

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Пролет вражеских крылатых ракет был зафиксирован над АЭС в 8:25 и 8:27.

"Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой. Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира", - отмечают в Энергоатоме.

Там обратились к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры по пресечению ядерного терроризма РФ, в частности, установить бесполетную зону над всеми атомными объектами Украины.

Утром в субботу, 18 февраля, россияне запустили по Украине четыре Калибра из Черного моря - два из них сбили силы ПВО. В то же время две вражеские ракеты ударили по Хмельницкому.

Одна из ракет попала по военному объекту, а вторая — вблизи остановки общественного транспорта. В результате российской атаки в городе повреждены жилые многоэтажки, двое гражданских получили ранения.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Хмельницкий Крылатая ракета НАЭК Энергоатом Ядерная угроза Южно-Украинская АЭС ПВО АЭС Николаевская область Реактор Война России против Украины

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