Угроза катастрофы мирового масштаба. Две российские ракеты пролетели над Запорожской АЭС

26 апреля, 09:36
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Над Запорожской АЭС на низкой высоте пролетели российские ракеты (Фото:Uatom.org)

Над Запорожской АЭС на низкой высоте пролетели российские ракеты (Фото:Uatom.org)

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Утром 26 апреля две российские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской атомной электростанцией.

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Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

«Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру», — подчеркнул руководитель Энергоатома Петр Котин.

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Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе. Она была захвачена российскими военными после танкового обстрела в ночь на 4 марта 2022 года и до сих пор находится под контролем захватчиков.

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Непосредственно на площадке ЗАЭС оккупанты также разместили тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию ​​в военную базу и терроризируя персонал станции и населения города-спутника.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты Запорожская область НАЭК Энергоатом Запорожская АЭС Война России против Украины

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