В Нацполиции показали пролет российских ракет над Киевской областью — видео
Вражеская ракета над Киевской областью (Фото:https://t.me/andrii_nebytov/918)
Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал видео пролета российских ракет над Киевской областью в четверг, 29 декабря.
«Вражеские ракеты над районами Киевщины. Работает ПВО», — написал он.
Небитов призвал граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.
Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины.
В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.
Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.