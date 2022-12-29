В Нацполиции показали пролет российских ракет над Киевской областью — видео 29 декабря, 10:37 Вражеская ракета над Киевской областью (Фото:https://t.me/andrii_nebytov/918)

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал видео пролета российских ракет над Киевской областью в четверг, 29 декабря.

«Вражеские ракеты над районами Киевщины. Работает ПВО», — написал он.

Небитов призвал граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

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Утром в четверг, 29 декабря, Россия ведет новый ракетный обстрел Украины.

В Киеве тревога была объявлена около 6:00 утра, по состоянию на 8:00 она охватила все области Украины.

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил о вероятном запуске «более 100 ракет в несколько волн». Позже Михаил Подоляк подтвердил, что по Украине было запущено более 120 ракет.