Российские ракетные удары неэффективны против украинского духа — посол Британии 6 декабря, 08:10 Мелинда Симмонс (Фото:www.president.gov.ua)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс назвала российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины циничными и жестокими.

Об этом она написала в Twitter.

«Российские ракетные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности», — говорится в сообщении.

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В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила новую ракетную атаку по Украине.

Позже в Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

В Воздушных силах сообщили, что Украине удалось сбить более 60 ракет из более чем 70, которые выпустила Россия.