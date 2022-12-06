Российские ракетные удары неэффективны против украинского духа — посол Британии

6 декабря, 08:10
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Мелинда Симмонс (Фото:www.president.gov.ua)

Мелинда Симмонс (Фото:www.president.gov.ua)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс назвала российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины циничными и жестокими.

Об этом она написала в Twitter.

«Российские ракетные удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины являются жестокими, циничными и неэффективными против украинского духа и решительности», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1599853133714186240
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В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила новую ракетную атаку по Украине.

Позже в Укрэнерго сообщили, что по всей Украине вводятся аварийные отключения электричества.

В Воздушных силах сообщили, что Украине удалось сбить более 60 ракет из более чем 70, которые выпустила Россия.

https://www.youtube.com/embed/T9hOKi_bfD8
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Великобритания Мелинда Симмонс Посольство Великой Британии в Украине Война России против Украины

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