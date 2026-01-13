Итоги войны в 2025 году. Насколько возросло число дроновых атак и какие воздушные атаки России стали причиной наибольшего числа жертв
В результате ракетного удара по многоэтажке в Тернополе 19 ноября погибли 38 человек (Фото: ДСНС України via Telegram)
В 2025 году число дроновых атак России выросло до 26327 — это почти на 10 тысяч атак больше, чем в 2024 году. NV собрал данные о динамике атак российскими беспилотниками с начала войны и самых смертельных воздушных атаках оккупантов в 2025 году в инфографике.
По данным ACLED, по состоянию на 12 декабря 2025 года в 2022 году Россия осуществила 3010 дроновых атак, в 2023 — 6011, в 2024 — 15955, в 2025 — 26327.