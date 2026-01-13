Итоги войны в 2025 году. Насколько возросло число дроновых атак и какие воздушные атаки России стали причиной наибольшего числа жертв

В 2025 году число дроновых атак России выросло до 26327 — это почти на 10 тысяч атак больше, чем в 2024 году. NV собрал данные о динамике атак российскими беспилотниками с начала войны и самых смертельных воздушных атаках оккупантов в 2025 году в инфографике.

