Российские пропагандисты распространяют фейки о Байрактарах и американских ударных беспилотниках — СНБО

23 июня, 10:53
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Байрактар (Фото:REUTERS/Азис Каримов)

Байрактар (Фото:REUTERS/Азис Каримов)

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что использование Байрактаров якобы «бесполезно».

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

В центре заявили, что российские пропагандисты со ссылкой на издание Foreign Policy сообщили, что украинские пилоты якобы считают использование американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle «опасным», а турецких Байрактаров — «фактически бесполезным».

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Пропагандисты утверждают, что это якобы «из-за значительного усиления российских ПВО».

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Один из перехваченных СБУ телефонных разговоров оккупантов свидетельствует, что больше всего солдат РФ поразили разведывательно-ударные беспилотники Байрактар турецкого производства, находящиеся на вооружении ВСУ и активно используемые в боевых действиях.

«Нам бы беспилотники еб*чи, как у них Байрактар… Была бы тема вообще ох*енна…Они запустили птичек, птички полетали, просветили, координаты сбросили — те как у*бали Ураганами, Смерчами… А у нас нет них*я», — признал захватчик.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1526451616647368711?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1526451616647368711%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fviyskovi-rf-zazdryat-zsu-cherez-bayraktari-video-novini-ukrajini-50242774.html
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Фейк Байрактар Война России против Украины

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