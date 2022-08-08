Видео с пытками украинского военного. Христо Грозев рассказал, как российские пропагандисты помогли Bellingcat

8 августа, 17:38
Идентифицировать подозреваемого в пытках и убийстве украинского военнопленного помог снятый российскими пропагандистами белый автомобиль, находившийся впоследствии на месте преступления (Фото:Скриншоты, сделанные The Insider)

Идентифицировать подозреваемого в пытках и убийстве украинского военнопленного помог снятый российскими пропагандистами белый автомобиль, находившийся впоследствии на месте преступления (Фото:Скриншоты, сделанные The Insider)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал, как российские пропагандисты помогли Bellingcat раскрыть личность российского военного, подозреваемого в пытках и убийстве украинского военнопленного.

Грозев в эфире Радио НВ отметил, что российские пропагандисты, пытались показать успех кадыровского спецназа Ахмат, как минимум впятером снимая его разведгруппу во время захвата завода Азот, в Лисичанске, в Северодонецке и в других местах.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=sYkTkNBL580

«Это дало нам и другим расследователям две очень полезные вещи. Во-первых, много раз мы смогли найти в хорошем качестве [изображения] именно человека, который был очень похож по своей одежде, по вещам, которые у него были на руках, на человека, которого видно без лица на видео с убийством. Это была первая часть, которая очень помогла, потому что мы смогли сузить круг возможных преступников, подозреваемых до двоих», — объяснил руководитель Bellingcat.

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По его словам, только один из подозреваемых был рядом с белой машиной, которую видно было за лицами тех, кто совершал преступления.

«Это белая машина с от руки нарисованной буквой Z два раза. Нельзя было подумать, что есть такая вторая машина, потому что буква была нарисована с определенными углами. Мы нашли такую машину в пропагандистском видео Патрика Ланкастера, которое он снимал в конце июня — начале июля. Мы увидели одного из этих людей, которые были с такой шляпой, с такими вещами на руках, буквально в этой машине — он брал бутылку воды», — рассказал Грозев.

Руководитель Bellingcat объяснил, что это был ключевой момент, без которого расследователи не смогли бы доказать, что это не подставное видео.

«Иногда пропагандисты делают полезную работу. Думаю, что это просто последствия войны нового мира, в которой пропаганда не может действовать только в одну сторону, то есть она всегда оставляет следы и можно ее превратить в оружие для поиска истины», — сказал он.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство после публикации видео с пытками и убийством российскими военными пленного украинца, а в ООН заявили, что «потрясены». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя видео, назвал Россию «страной людоедов».

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Пытки Военное преступление Российская пропаганда Bellingcat Расследование Радио НВ Христо Грозев

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