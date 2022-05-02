ВСУ сбили 10 российских беспилотников за сутки 2 мая, 03:51 Цей матеріал також доступний українською БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 мая сбили 10 российских беспилотников Орлан.



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Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, эти БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня.

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Отмечается, что беспилотники Орлан — самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны ВСУ, поскольку вертолеты — редкость, а самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Украины.

Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, говорится в сообщении, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

«Не стоит умалять роль этого комплекса в войне. Орлан-10 может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск», — резюмирует Командование Воздушных Сил ВСУ.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что общие потери противника за время войны ориентировочно составили 245 беспилотников.

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