ВСУ сбили 10 российских беспилотников за сутки

2 мая, 03:51
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БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 мая сбили 10 российских беспилотников Орлан.

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Как сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook, эти БПЛА использовались противником для разведки и корректировки огня.

Видео дня
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/364647552369866

Отмечается, что беспилотники Орлан — самая популярная цель для подразделений противовоздушной обороны ВСУ, поскольку вертолеты — редкость, а самолеты оккупантов избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Украины.

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Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, говорится в сообщении, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

«Не стоит умалять роль этого комплекса в войне. Орлан-10 может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск», — резюмирует Командование Воздушных Сил ВСУ.

Накануне Генштаб ВСУ сообщил, что общие потери противника за время войны ориентировочно составили 245 беспилотников.

https://www.youtube.com/watch?v=YDZ1iCezfrk
Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Беспилотники ПВО Вооруженные Силы РФ Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Орлан-10

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