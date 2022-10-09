Воздушные силы ВСУ на юге Украины сбили вражеский самолет и дрон-камикадзе 9 октября, 14:53 Российский штурмовик Су-25, иллюстративное фото (Фото:ПК Юг/Facebook)

В воскресенье, 9 октября, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно Су-25, в Николаевской области и дрон-камикадзе Shahed-136, которым пытались атаковать Одессу.

Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook и представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Отмечается, что около 11:30 враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над морем.

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В 11.00 в Николаевской области силы ПВО сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняют).

В ночь на пятницу, 7 октября, российские оккупанты впервые атаковали Запорожье иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, есть пострадавший.

В результате удара были разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.

Инфографика: НВ