Воздушные силы ВСУ на юге Украины сбили вражеский самолет и дрон-камикадзе

9 октября, 14:53
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Российский штурмовик Су-25, иллюстративное фото (Фото:ПК Юг/Facebook)

Российский штурмовик Су-25, иллюстративное фото (Фото:ПК Юг/Facebook)

В воскресенье, 9 октября, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно Су-25, в Николаевской области и дрон-камикадзе Shahed-136, которым пытались атаковать Одессу.

Об этом сообщает Воздушное командование Юг в Facebook и представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Отмечается, что около 11:30 враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над морем.

Видео дня

В 11.00 в Николаевской области силы ПВО сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняют).

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid06LRPksPuVUkLP1p14mDFk5zQc85HHebvKD4fbLqAqRSExyJovg6tQEYPJAqqWVbkl

В ночь на пятницу, 7 октября, российские оккупанты впервые атаковали Запорожье иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, есть пострадавший.

В результате удара были разрушены объекты инфраструктуры в двух районах города.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/embed/Cj9FvDfIit0
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Су-25 Военный самолет Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе Shahed-136

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