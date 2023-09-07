Военный эксперт Дикий о запасах бронетехники и артиллерии в России: Бездонные закрома? Уже днище просвечивает!

Единственный ресурс, недостатка которого сейчас не испытывает российская армия, — это «пушечное мясо», танков и артиллерии враг теряет на фронте больше, чем успевает производить или восстанавливать. Об этом в эфире Radio NV сказал эксперт, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.