Военный эксперт Дикий о запасах бронетехники и артиллерии в России: Бездонные закрома? Уже днище просвечивает!
Уничтоженная российская техника на Крещатике в Киеве, 24 августа 2023 года (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
Единственный ресурс, недостатка которого сейчас не испытывает российская армия, — это «пушечное мясо», танков и артиллерии враг теряет на фронте больше, чем успевает производить или восстанавливать. Об этом в эфире Radio NV сказал эксперт, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.
Даже если Москва проведет мобилизацию, вооружить солдатскую массу и защитить ее броней будет крайне проблематично, считает он.