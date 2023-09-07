Военный эксперт Дикий о запасах бронетехники и артиллерии в России: Бездонные закрома? Уже днище просвечивает!

7 сентября, 06:54
NV Премиум
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Уничтоженная российская техника на Крещатике в Киеве, 24 августа 2023 года (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Уничтоженная российская техника на Крещатике в Киеве, 24 августа 2023 года (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Единственный ресурс, недостатка которого сейчас не испытывает российская армия, — это «пушечное мясо», танков и артиллерии враг теряет на фронте больше, чем успевает производить или восстанавливать. Об этом в эфире Radio NV сказал эксперт, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Даже если Москва проведет мобилизацию, вооружить солдатскую массу и защитить ее броней будет крайне проблематично, считает он.

Теги:   Бронетехника Артиллерия Радио NV Война России против Украины российские потери

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