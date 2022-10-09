Уничтожены почти полтысячи солдат и вертолет. Генштаб ВСУ назвал потери войск РФ в Украине за сутки

9 октября, 11:29
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Потери РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

Потери РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 62500 своих военных, за минувшие сутки — 440.

Такие данные на утро воскресенья, 9 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 15 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2424 ( +44)
  • Боевые бронированные машины — 5018 ( +27)
  • Артиллерийские системы — 1407 ( +2)
  • реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 340 ( +2)
  • Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 177 ( +1)
  • Самолеты — 266 ( +1)
  • Вертолеты — 228 ( +0)
  • Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1028 ( +2)
  • Крылатые ракеты — 246 ( +0)
  • Корабли/катера — 15 ( +0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 3823 ( +12)
  • Специальная техника — 131 ( +0).

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ST19SXqNVerRywqKpXmLLs5Um1PSvWzFB4kz5TQPMyYj9YaKWQaapgt4jDuzLXEQl&show_text=true&width=500

Россия напала на Украину 24 февраля. 9 октября — 228-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

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За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отводу войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/embed/zA2gU_oQs5o

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военные Вертолет Генштаб Война России против Украины российские потери

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