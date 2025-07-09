Сырский отметил самые результативные подразделения СБС и заявил, что Украина начнет применение инновационных проектов

По данным главкома ВСУ Александра Сырского, на счету группировки СБС в июне в целом более 4,5 тысячи выведенных из строя оккупантов (Фото: Главком ВС Украины / CinC AF of Ukraine / Facebook)

В июне каждая третья вражеская цель из числа пораженных Силами обороны Украины — на счету бойцов Сил беспилотных систем.

Об этом заявил 9 июля главком ВСУ Александр Сырский по результатам доклада командующего СБС майора Роберта Бровди.

«В целом за предыдущий месяц группировка Сил БпС поразила более 19,6 тыс. целей, уничтожила — 5024. В частности, обезврежено 88 российских танков, 129 ББМ, 427 артиллерийских систем и 31 РСЗО», — заявил генерал.

Кроме того, по данным главкома ВСУ, на счету группировки СБС в общей сложности более 4,5 тыс. выведенных из строя оккупантов, причем 2548 из них были ликвидированы.

«Среди наиболее эффективных подразделений — Птахи Мадяра, Феникс, Ахиллес, Nemesis, «Степные хищники, Рарог», — сказал генерал Сырский.

Как отметил главком ВСУ, он всемерно поддерживает развитие применения дронов-перехватчиков в боях против российских оккупантов.

«Чем больше у нас будет их и обученных экипажей, чем глубже эшелонируем основные направления — тем спокойнее будут спать украинцы в тыловых городах», — подытожил генерал Сырский.

Он также заявил, что Украина готовит активное противодействие в ответ на усовершенствование врагом БпЛА и изменение тактики. По его словам, СБС начнут применение своих инновационных проектов.

«Сейчас очень важный момент в войне. Выстоять на поле боя сможем при умелом использовании дронов, увеличении их количества и качества. Беспилотники помогают нам уничтожать больше оккупантов, а прежде всего — пехоты, которая наиболее действенна в наступлении. В то же время беспилотные системы помогают сохранять жизнь наших воинов — и БпЛА, и наземные роботизированные комплексы. Ведь медицинская эвакуация и логистика с помощью НРК тоже среди наших приоритетов», — добавил главнокомандующий ВСУ.

12 июня Генштаб ВСУ сообщил, что потери армии страны-агрессора превысили 1 миллион человек.

Представители спецподразделения Kraken ГУР Минобороны Украины позже уточнили, что миллионным оккупантом, уничтоженным украинскими военнослужащими, стал морской пехотинец Сергей Машаненков.

Согласно информации украинских офицеров, по состоянию на 9 июля общие потери армии РФ с момента начала полномасштабного вторжения достигли ориентировочно 1 миллион 29 тысяч 660 человек.