Хроники Алькатраса. Как живут, что едят и чем занимаются в украинском плену российские военные — репортаж NV 3 июня, 09:07 NV Премиум В ОЧЕРЕДИ НА ОБМЕН: Попавших в украинский плен россиян обменивают на украинцев, которых захватил враг. Таким образом, за год полномасштабной войны Украина вернула домой более 2.200 своих защитников. (Фото:Наталья Кравчук/ NV)

Подъем в шесть утра, горячая вода, сбалансированное меню с рыбой и мясом, нетрудная работа, медицинское обслуживание и телефонные разговоры с родными раз в две недели — так проводят будни и ждут обмена в единственном в Украине специализированном лагере российские военнопленные.

Неопрятный мужчина в синей робе сидит на кровати и грустно смотрит на свои перебинтованные ноги. Это 39-летний строитель Павел из Владивостока, который не далее как осенью прошлого года этими же ногами пришел в Украину, чтобы, по его собственным словам, «помочь русскоязычному населению Донбасса». Ни рыдания матери, ни отсутствие хоть какой-то военной подготовки Павла не остановили — чтобы опередить повестку и иметь лучшие условия службы, он заключил контракт с регулярной российской армией и поехал убивать. Так же поступил его родной брат.

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