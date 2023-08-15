Некоторые пленные оккупанты просят их не обменивать — The Economist 15 августа, 03:07 Российские пленные смотрят фильм о военных преступлениях своей армии в Украине (иллюстративное фото) (Фото:Дмитрий Лубинец / Telegram)

Некоторые военнопленные российские оккупанты просят не обменивать их, сказано в материале The Economist.

Журналисты побывали в лагере для военнопленных во Львовской области. В соответствии с Женевскими конвенциями, пленных не закрывают в камерах, рядовые солдаты могут работать — так, журналисты увидели, как пленные оккупанты делают сумки для покупок и садовую мебель. Пленных офицеров работать не заставляют, но они здесь «редкие птицы», сказал пресс-секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко. Военнопленные оккупанты могут время от времени звонить домой и просить родных прислать деньги, «чтобы они могли купить сладости, кофе и туалетные принадлежности в тюремном магазине».



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По словам Яценко, после начала полномасштабного вторжения России в лагерь прибывали в основном солдаты с оккупированных украинских территорий в Донецкой и Луганской областях, во «второй волне» было много боевиков так называемой ЧВК Вагнера, а сейчас около трети военнопленных — заключенные, завербованные в так называемые отряды Шторм Z, треть — мобилизованные, а треть — кадровые военные.

Петр Яценко также сказал, что многие завербованные боевики были больны и слабы, и «тяжело поверить, что их могли использовать как-то еще, кроме как пушечное мясо».

В материале рассказывается о россиянине Андрее, который отбывал срок за убийство в Ивановской области страны-агрессора и был завербован для участия в полномасштабной войне против Украины. Ему пообещали «хорошее жалование» и «отпущение грехов» за шесть месяцев службы. Спустя две недели на фронте он подорвался на мине, потерял ногу и был спасен Силами обороны Украины. Как пишет The Economist, сейчас россиянин «читает криминальный триллер в лагере для военнопленных, надеясь, что его скоро обменяют».

«Если бы я знал о последствиях… я бы этого не сделал», — заявил Андрей.

Другой пленный оккупант Кирилл из Тульской области сказал, что «я думаю, что эта война ни к чему» и что он хочет домой. The Economist пишет, что среди пленных российских военных есть те, кто верит лжи кремлевских пропагандистов о «фашистах».

В лагере, где побывали журналисты, часто находятся военнопленные, которых скоро могут обменять, если только на допросе они не сознаются в причастности к военным преступлениям. По словам Яценко, в среднем российские военнопленные проводят в Украине несколько месяцев, но многие пленные украинцы находятся в плену у оккупантов более года.

«Некоторые пленные просят украинские власти отложить их обмен до истечения срока действия их военных контрактов, чтобы их не заставляли снова воевать. Некоторые просят вообще не возвращать их; но тогда они должны будут оставаться под стражей до окончания войны, если не присоединятся к антипутинским российским добровольцам, [воюющим на стороне Украины]», — сказано в статье.

В ходе обмена пленными 7 августа Украина освободила из плена страны-агрессора 22 защитников.