«На них уже пришли похоронки». Зеленский заявил, что некоторые пленные российские срочники отказываются возвращаться домой 18 марта, 01:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые пленные российские срочники отказываются возвращаться в Россию.

В новом обращении глава государства обратился к родным российских солдат и напомнил, что в интернете есть номера, по которым можно обратиться и узнать, что на самом деле с ними случилось.



«В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть те, кто отказывается возвращаться в РФ. Есть много тех, о ком в России даже не вспоминают, не пытаются забрать, на кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы… У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира и хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти», — сказал Зеленский.

По данным Генерального штаба ВСУ, за 21 день полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 14 тысяч человек личного состава, 444 танка, 86 самолетов, 864 единицы автомобильной техники и так далее.

16 марта Владимир Зеленский говорил, что в Украине 2 тысячи российских военнопленных, которые могут дать показания о преступлениях России.

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