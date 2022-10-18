Обменянные российские пленные испортили пропагандистам сюжет об «издевательствах» ВСУ — видео

18 октября, 12:24
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Вернувшиеся из плены солдаты РФ заявили, что никто над ними не издевался (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Вернувшиеся из плены солдаты РФ заявили, что никто над ними не издевался (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Кремлевские пропагандисты пытались добиться от обменянных российских пленных обвинений в адрес украинских защитников, но «что-то пошло не так».

Отрывок соответствующего репортажа был обнародован пользователями соцсетей.

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Общаясь с вернувшимися из плена российскими военными, корреспондент медиаресурса RT, известного своими многочисленными фейками, поинтересовался, издевались ли над ними в плену, однако ответ оказался не таким, как ожидал пропагандист.

Видео дня

«Нет, нет, нет. Такого не было… Издевательств не было», — ответили хором солдаты, испортив репортаж о «зверствах» украинцев.

https://twitter.com/buch10_04/status/1582283739542847490

Накануне, 17 октября, между Киевом и Москвой прошел очередной обмен пленными.

https://www.youtube.com/embed/hAC_PD91uhs

На свободе оказались 96 украинских защитниц и 12 гражданских женщин, часть из которых была похищена российскими оккупантами еще до начала полномасштабного вторжения.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Пропаганда Российская агрессия Пленные Российские военные Обмен пленными Война России против Украины

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