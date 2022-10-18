Обменянные российские пленные испортили пропагандистам сюжет об «издевательствах» ВСУ — видео
Вернувшиеся из плены солдаты РФ заявили, что никто над ними не издевался (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)
Кремлевские пропагандисты пытались добиться от обменянных российских пленных обвинений в адрес украинских защитников, но «что-то пошло не так».
Отрывок соответствующего репортажа был обнародован пользователями соцсетей.
Общаясь с вернувшимися из плена российскими военными, корреспондент медиаресурса RT, известного своими многочисленными фейками, поинтересовался, издевались ли над ними в плену, однако ответ оказался не таким, как ожидал пропагандист.
«Нет, нет, нет. Такого не было… Издевательств не было», — ответили хором солдаты, испортив репортаж о «зверствах» украинцев.
Накануне, 17 октября, между Киевом и Москвой прошел очередной обмен пленными.
На свободе оказались 96 украинских защитниц и 12 гражданских женщин, часть из которых была похищена российскими оккупантами еще до начала полномасштабного вторжения.