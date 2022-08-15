«Нас еб*шат даже свои»: оккупант заявил об обмане со стороны «конченного» начальства — перехват

15 августа, 16:37
Оккупант пожаловался, что по документам он находится якобы в Москве (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупант пожаловался, что по документам он находится якобы в Москве (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне огромных потерь в Украине российские захватчики столкнулись еще и с обманом собственного руководства, которое не платит им обещанных денег.

Об этом один из них рассказал в телефонном разговоре со знакомым.

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«Танков уже не хватает. Танки у меня мрут пизд*ц. Такая ж*па, епта, это пизд*ц! Вот нас с 30-ти человек осталось всего 11. Так что, бл*, то что по телеку, я тебе говорю, все сплошное наеб*лово. Деньги мне тоже не платят… Должна зарплата была с боевыми за месяц. Короче, я за два месяца получил 80 тысяч, а должно уже 400 быть. У меня боевых пизд*ц бл* выездов», — возмутился оккупант.

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Кроме того, по его словам, многие российские военные, находящиеся в Украине, официально пребывают якобы на территории РФ.

«Мы вообще по спискам… Ты знаешь, где я? Я в Москве. Сплошное наеб*лово. Прикинь, людям третий месяц, нах*й, а денег нет просто. И они вообще в России находятся по спискам. Начальство такое конченое. Нас еба*ат даже свои. Арта ху*рит, бывает, прям по нам. Я не думал… После Чечни мне вот это — это не война, это конченое все. Я говорю, это последний раз, когда я за армию подписался», — пожаловался российский военный.

https://www.youtube.com/watch?v=z0e4pLcsrD0&t=4s
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват ГУР Война России против Украины

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