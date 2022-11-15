Российские оккупанты заявили, что их «администрация» покинула Новую Каховку

15 ноября, 15:04
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Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Оккупационная администрация выехала из Новой Каховки. Город расположен на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram.

«Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области», — говорится в сообщении.

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Ранее Центр нацсопротивления сообщил, что россияне начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки в Херсонскую область.

https://www.youtube.com/embed/HBEM8sRzxXg
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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