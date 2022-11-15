Российские оккупанты заявили, что их «администрация» покинула Новую Каховку
Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)
Оккупационная администрация выехала из Новой Каховки. Город расположен на левом берегу Днепра.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram.
«Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области», — говорится в сообщении.
Ранее Центр нацсопротивления сообщил, что россияне начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки в Херсонскую область.