Российские оккупанты заявили, что их «администрация» покинула Новую Каховку 15 ноября, 15:04 Новая Каховка (Фото:novakahovka.city)

Оккупационная администрация выехала из Новой Каховки. Город расположен на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС в Telegram.

«Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов ВСУ покинули город и передислоцировались в безопасные районы области», — говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее Центр нацсопротивления сообщил, что россияне начали вывозить коллаборантов и их семьи из оккупированной Новой Каховки в Херсонскую область.