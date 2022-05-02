На Луганщине российские оккупанты завладели гуманитарным транспортом и формой ВСУ, есть вероятность провокаций — ОВА 2 мая, 14:10 Цей матеріал також доступний українською 29 апреля два автобуса — волонтерский и школьный — террористы обстреляли из гранатометов (Фото:Сергій Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты завладели гуманитарным транспортом и формой украинских защитников в Луганской области.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram .



Известно, что 24 апреля волонтеры, занимавшиеся эвакуацией из Новотошкивского, подорвались на противопехотной мини. Им удалось добраться до украинских военных. Однако поврежденный автобус забрали захватчики.

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Также 29 апреля два автобуса — волонтерский и школьный — террористы обстреляли из гранатометов. Один человек погиб, а водитель школьного автобуса, также угнанный, попал в плен к врагам.

Гайдай отмечает, что российские военные обнаружили в оккупированном Старобельске контейнеры с формой военнослужащих ВСУ.



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