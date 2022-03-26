Российские оккупанты захватили Славутич - мэр 26 марта, 21:30 Цей матеріал також доступний українською НВ

Мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что российские оккупанты захватили город, сейчас с ними идут переговоры о возможности эвакуации жителей.

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