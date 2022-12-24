«Чувствуют приближение ВСУ». Оккупанты вывезли «администрацию» РФ из Сватового в Луганск — ОВА

24 декабря, 12:36
Поделиться:
Российские оккупанты (Фото:https://t.me/serhiy_hayday)

Российские оккупанты (Фото:https://t.me/serhiy_hayday)

Российские оккупанты вывезли «администрацию» РФ из Сватового в Луганск, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в субботу, 24 декабря.

«Мы еще ближе к Сватовому: оккупанты вывезли из оккупированного города „ленеровскую администрацию“. Крысы побежали, рашисты уже чувствуют приближение ВСУ, поэтому собирают награбленное и уезжают в Луганск», — написал он.

Видео дня

Читайте также:
«Крым нас ждет еще в этом году». Свитан спрогнозировал, что ВСУ будут делать на южном фронте в ближайшую неделю

По его словам, рашисты не оставляют в покое деоккупированные села Луганской области - их круглосуточно обстреливают, в том числе ракетами С-300, и начали запускать Шахедов.

Сергей Гайдай заявлял, что в Луганской области у украинских сил очень неплохие позиции вблизи Сватового и Кременной, однако погода пока не способствует быстрому прохождению тяжелой техники.

https://www.youtube.com/watch?v=XbPznMrEmBs&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганск Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X