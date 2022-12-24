«Чувствуют приближение ВСУ». Оккупанты вывезли «администрацию» РФ из Сватового в Луганск — ОВА 24 декабря, 12:36 Российские оккупанты (Фото:https://t.me/serhiy_hayday)

Российские оккупанты вывезли «администрацию» РФ из Сватового в Луганск, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram в субботу, 24 декабря.

«Мы еще ближе к Сватовому: оккупанты вывезли из оккупированного города „ленеровскую администрацию“. Крысы побежали, рашисты уже чувствуют приближение ВСУ, поэтому собирают награбленное и уезжают в Луганск», — написал он.

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По его словам, рашисты не оставляют в покое деоккупированные села Луганской области - их круглосуточно обстреливают, в том числе ракетами С-300, и начали запускать Шахедов.

Сергей Гайдай заявлял, что в Луганской области у украинских сил очень неплохие позиции вблизи Сватового и Кременной, однако погода пока не способствует быстрому прохождению тяжелой техники.