Выдают за помощь Единой России. Оккупанты вывезли медицинское оборудование из больниц Мариуполя в Донецк — советник мэра
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)
Российские военные похитили медицинское оборудование Мариуполя и отвезли его в Донецк как «благотворительную помощь» от партии Единая Россия.
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Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
По данным Андрющенко, россияне украли оборудование из 1-й и 2-й городской больницы Мариуполя. После этого они отвезли его в клинику Калинина в Донецке в качестве «благотворительной помощи» от Единой России.
«Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов», — подытожил советник мэра.
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