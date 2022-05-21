Выдают за помощь Единой России. Оккупанты вывезли медицинское оборудование из больниц Мариуполя в Донецк — советник мэра 21 мая, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские военные похитили медицинское оборудование Мариуполя и отвезли его в Донецк как «благотворительную помощь» от партии Единая Россия.

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Об этом сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По данным Андрющенко, россияне украли оборудование из 1-й и 2-й городской больницы Мариуполя. После этого они отвезли его в клинику Калинина в Донецке в качестве «благотворительной помощи» от Единой России.

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«Теперь в Донецке новая современная хирургия благодаря украинским налогоплательщикам. Украсть, а потом выдать украденное за благотворительность. Просто Россия. Без удивлений и сюрпризов», — подытожил советник мэра.

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