Наготове — восемь Калибров. Российские оккупанты вывели в Черное море ракетоноситель Адмирал Эссен 5 сентября, 19:22 Черное море (Фото:Jarek Radimersky/flickr.com)

Российские оккупанты вывела в Черное море на дежурство Фрегат Адмирал Эссен. Сейчас оккупанты держат наготове восемь ракет Калибров.

Об этом сообщают Силы обороны.

«В Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о фрегате Адмирал Эссен, на котором могут быть снаряжены восемь ракет типа Калибр.

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«Уровень ракетной угрозы остается стабильно высоким», — добавили в Силах обороны юга.

Ранее представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, в России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), которые стреляют на расстояние более 500 километров. Ими оккупанты чаще всего атакуют разные регионы Украины.