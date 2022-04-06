«Уже дома». Российские оккупанты вернули пятерых людей, которых они похитили на мирном митинге в Каховке — горсовет
В Херсонской области проходят мирные митинги (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)
Домой вернулись пять человек, которые ранее были похищены оккупантами на мирном митинге в Каховке.
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Об этом сообщает Каховская городская территориальная община.
По данным общины, домой вернулись четверо мужчин и одна женщина.
«Не вернулись еще Кожемякин Олег и Латанюк Василий, которые были похищены в субботу из домов. Отпустили митингующих», — говорится в сообщении.
3 апреля во время мирного митинга в Каховке военные РФ похитили людей.
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