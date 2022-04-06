«Уже дома». Российские оккупанты вернули пятерых людей, которых они похитили на мирном митинге в Каховке — горсовет 6 апреля, 17:50 Цей матеріал також доступний українською В Херсонской области проходят мирные митинги (Фото:in this still image from video obtained by REUTERS)

Домой вернулись пять человек, которые ранее были похищены оккупантами на мирном митинге в Каховке.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщает Каховская городская территориальная община.

По данным общины, домой вернулись четверо мужчин и одна женщина.

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«Не вернулись еще Кожемякин Олег и Латанюк Василий, которые были похищены в субботу из домов. Отпустили митингующих», — говорится в сообщении.



3 апреля во время мирного митинга в Каховке военные РФ похитили людей.



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