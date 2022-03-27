Российские оккупанты в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное — Генштаб ВСУ 27 марта, 07:51 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные, находясь на территории Республики Беларусь, продают топливо и провизию или обменивают их на спиртное.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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«По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки», — говорится в сообщении.

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Украинские военные отмечают, что морально-психологическое состояние войск противника остается низким.