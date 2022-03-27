Российские оккупанты в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное — Генштаб ВСУ

27 марта, 07:51
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные, находясь на территории Республики Беларусь, продают топливо и провизию или обменивают их на спиртное.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Война России против Украины — последние новости

«По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки», — говорится в сообщении.

Видео дня

Украинские военные отмечают, что морально-психологическое состояние войск противника остается низким.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281618550817897
Редактор: Виктория Бедрак

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ