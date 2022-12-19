Российские оккупанты увеличивают присутствие войск вокруг Мариуполя — советник мэра

19 декабря, 18:23
Поделиться:
Российская военная техника в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российская военная техника в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, в селе Азовское Мариупольского района россияне разместили свою военную технику прямо между домов мирных жителей.

Он также подчеркнул, что количество военной техники оккупантов «в разы превышает количество местного населения».

Видео дня

Читайте также:
Под Мариуполем вражеский БТР въехал в столб, трое оккупантов погибли — советник мэра

«Ангары для сельхозтехники приспособлены для хранения грузовиков и БТР», — добавил он.

17 декабря Андрющенко заявил, что во временно захваченном Мариуполе существенно увеличилось количество военных РФ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Армия России Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X