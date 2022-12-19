Российские оккупанты увеличивают присутствие войск вокруг Мариуполя — советник мэра 19 декабря, 18:23 Российская военная техника в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя, заявил советник мэра Петр Андрющенко.

По его словам, в селе Азовское Мариупольского района россияне разместили свою военную технику прямо между домов мирных жителей.

Он также подчеркнул, что количество военной техники оккупантов «в разы превышает количество местного населения».

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«Ангары для сельхозтехники приспособлены для хранения грузовиков и БТР», — добавил он.

17 декабря Андрющенко заявил, что во временно захваченном Мариуполе существенно увеличилось количество военных РФ.