Несмотря на шторм, россияне увеличили корабельную группировку — ОК Юг 18 октября, 06:46 Вражеская корабельная группировка увеличена до 9 единиц (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Российские оккупанты увеличили корабельную группировку в море до девяти единиц. Среди них есть два надводных ракетоносителя ракет типа Калибр.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



«Несмотря на продолжение штормовой погоды, вражеская корабельная группировка увеличена до 9 единиц, среди которых 2 ВДК и 2 надводных ракетоносителя ракет типа Калибр", - сообщили в Командовании.

Видео дня

Читайте также: В Черном море Россия держит наготове три корабля с 24 ракетами Калибр