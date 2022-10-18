Несмотря на шторм, россияне увеличили корабельную группировку — ОК Юг
Вражеская корабельная группировка увеличена до 9 единиц (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)
Российские оккупанты увеличили корабельную группировку в море до девяти единиц. Среди них есть два надводных ракетоносителя ракет типа Калибр.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
«Несмотря на продолжение штормовой погоды, вражеская корабельная группировка увеличена до 9 единиц, среди которых 2 ВДК и 2 надводных ракетоносителя ракет типа Калибр", - сообщили в Командовании.