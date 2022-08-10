«30 прилетов». Войска РФ утром обстреляли две общины Сумской области 10 августа, 10:54 Дом после вражеских обстрелов (Фото:t.me/Zyvytskyy)

Утром в среду, 10 августа, войска РФ обстреляли две общины Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, ночь на среду, 10 августа была тихой, но почти в семь утра войска РФ начали обстрел общин.

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Живицкий заявил, что по Белопольщине, в течение двух утренних часов, открывали огонь из разных видов стрелкового оружия, гранатомета и миномета.

Также Шалыгинскую общину почти в восемь утра обстреляли из ствольной артиллерии, было 30 прилетов.

В понедельник, 8 августа армия РФ обстреляла восемь общин в Сумской области. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.

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