Российские оккупанты устроили пыточную в Святогорске — СБУ
Пыточная оккупантов в Святогорске (Фото:СБУ)
В освобожденном от российских оккупантов Святогорске нашли пыточную в пансионате отдыха недалеко от Святогорской Лавры.
Об этом сообщает СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживающих территориальную целостность Украины.
Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.
В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.
Следователи СБУ устанавливают число и лица пострадавших, а также тех, кто причастен к пыткам.
8 октября в освобожденном городе Святогорск Донецкой области перезахоронили 21 тело людей, погибших во время пребывания города под контролем российско-оккупационных войск и похороненных на улицах и во дворах.
17 сентября войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск Донецкой области. В результате погиб человек, а ребенок получил ранения.
12 сентября в Национальной гвардии подтвердили освобождение Святогорска Донецкой области от российских оккупантов.