Российские оккупанты устроили пыточную в Святогорске — СБУ

11 октября, 17:32
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Пыточная оккупантов в Святогорске (Фото:СБУ)

Пыточная оккупантов в Святогорске (Фото:СБУ)

В освобожденном от российских оккупантов Святогорске нашли пыточную в пансионате отдыха недалеко от Святогорской Лавры.

Об этом сообщает СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные насильно держали там местных жителей, поддерживающих территориальную целостность Украины.

Во время осмотра оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые указывают на признаки пыток. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий.

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В рамках начатого уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Следователи СБУ устанавливают число и лица пострадавших, а также тех, кто причастен к пыткам.

8 октября в освобожденном городе Святогорск Донецкой области перезахоронили 21 тело людей, погибших во время пребывания города под контролем российско-оккупационных войск и похороненных на улицах и во дворах.

17 сентября войска РФ обстреляли из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск Донецкой области. В результате погиб человек, а ребенок получил ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=yhbH96bvkoE

12 сентября в Национальной гвардии подтвердили освобождение Святогорска Донецкой области от российских оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Святогорск Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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