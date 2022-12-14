Издевательства и вода через день. На деоккупированных территориях нашли устроенные российскими военными детские пыточные — Лубинец

14 декабря, 16:38
Поделиться:
Лубинец заявил, что на деоккупированных территориях нашли детские пыточные (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Лубинец заявил, что на деоккупированных территориях нашли детские пыточные (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на деоккупированных территориях обнаружили детские пыточные.

«Да, это правда (есть детские пыточные — ред). Мы впервые зафиксировали пытки детей. Я думал, что дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня», — сказал он.

Лубинец рассказал, что лично увидел в Балаклее две пыточные, которые находились одна напротив другой.

Видео дня

«Один парень там находился 90 дней. Он рассказывал, что его пытали: резали ножом, нагревали металл и выжигали часть тела, несколько раз выводили на расстрел и стреляли поверх головы. Он круглосуточно слышал крики женщин и мужчин, которых пытали. Я думал, что это дно», — сказал он.

Однако, по словам омбудсмена, дно увидели в Херсоне.

Читайте также:

Следователи на месте массового захоронения жителей Изюма, погибших от российских обстрелов и казней (Фото:Аскольд Крушельницкий / НВ) «Гитлер бы ими гордился». Что рассказывают об ужасах российской оккупации Изюма его жители — репортаж НВ

«В одной из пыточных мы обнаружили отдельную камеру, где держали детей. По словам находившихся там людей, они знали, что рядом с ними есть украинские дети. Сами оккупанты называли ее „детской камерой“. Это такое же сырое помещение, она отличалась только тем, что они бросили (на пол — ред) очень тонкие карематы (коврики — ред.) и сказали, что это для детей», — сказал он.

Лубинец заявил, что детям давали воду через день, практически не давали еды, а также использовали психологическое давление, рассказывая, что родители от них «отказались» и «не вернутся» к ним.

«Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в пыточной», — сказал он.

Лубинец заявил, что российские военные считали, что эти дети «сопротивлялись».

https://www.youtube.com/watch?v=qQd38O2xCmw&t=800s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дети Война России против Украины Дмитрий Лубинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X