Издевательства и вода через день. На деоккупированных территориях нашли устроенные российскими военными детские пыточные — Лубинец
Лубинец заявил, что на деоккупированных территориях нашли детские пыточные (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на деоккупированных территориях обнаружили детские пыточные.
«Да, это правда (есть детские пыточные — ред). Мы впервые зафиксировали пытки детей. Я думал, что дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня», — сказал он.
Лубинец рассказал, что лично увидел в Балаклее две пыточные, которые находились одна напротив другой.
«Один парень там находился 90 дней. Он рассказывал, что его пытали: резали ножом, нагревали металл и выжигали часть тела, несколько раз выводили на расстрел и стреляли поверх головы. Он круглосуточно слышал крики женщин и мужчин, которых пытали. Я думал, что это дно», — сказал он.
Однако, по словам омбудсмена, дно увидели в Херсоне.
«В одной из пыточных мы обнаружили отдельную камеру, где держали детей. По словам находившихся там людей, они знали, что рядом с ними есть украинские дети. Сами оккупанты называли ее „детской камерой“. Это такое же сырое помещение, она отличалась только тем, что они бросили (на пол — ред) очень тонкие карематы (коврики — ред.) и сказали, что это для детей», — сказал он.
Лубинец заявил, что детям давали воду через день, практически не давали еды, а также использовали психологическое давление, рассказывая, что родители от них «отказались» и «не вернутся» к ним.
«Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в пыточной», — сказал он.
Лубинец заявил, что российские военные считали, что эти дети «сопротивлялись».