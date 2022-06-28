Российские войска ударили по Днепру
В Днепре были слышны взрывы (Фото:www.radiosvoboda.org)
Во вторник, 28 июня российские войска ударили по Днепру.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
«Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим», — написал он в Telegram.
По информации Суспільного, в городе слышны взрывы.
В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.
По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.
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