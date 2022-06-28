Российские войска ударили по Днепру

28 июня, 17:17
В Днепре были слышны взрывы (Фото:www.radiosvoboda.org)

В Днепре были слышны взрывы (Фото:www.radiosvoboda.org)

Во вторник, 28 июня российские войска ударили по Днепру.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим», — написал он в Telegram.

По информации Суспільного, в городе слышны взрывы.

Видео дня

В Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

https://www.youtube.com/watch?v=VoM6wP2IUXg

Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.

По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Борис Филатов Город Днепр Война России против Украины

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