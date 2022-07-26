Вечерняя сводка. Российские оккупанты ударили из авиации по Покровску и Новолуганску — Генштаб

26 июля, 19:45
Российские оккупанты в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Генеральный штаб Украины опубликовал вечернюю сводку по состоянию на 26 июля.

Ситуация на фронте следующая:

  • На Волынском и Полесском направлениях фиксируют воздушную разведку дронами в приграничных районах Волынской области.
  • На Северском направлении Россия обстреляла гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Зноб-Новгородское, Хреновка, Сеньковка и ряд других.
  • На Харьковском направлении российская армия обстреливала украинские позиции по артиллерии в частности неподалеку от Борщева, Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного, ударила из авиации возле Залимана, Мосьпанова и Явирского. Российские разведчики пытались раскрыть строительство обороны украинских военных в районе населенного пункта Чеполь — кафиров обезвредили.
  • На Славянском направлении Россия обстреляла из артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и другие поселки. Также оккупанты пытались продвинуться около Богородичного, успеха не имели и отошли.
  • На Краматорском направлении были артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Также россияне ударили из авиации возле Григоровки и безуспешно пытались разведать позиции сил обороны в районе Верхнекаменского.
  • Попытку оккупантов улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки украинские военнослужащие отбили и заставили их бежать.
  • На Бахмутском направлении Россия обстреляла военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Кроме этого, россияне ударили из авиации по Покровску и Новолуганску.
  • Попытки россиян штурмовать в районах Берестового, Соледара и Семигорья украинские военные отбили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.
  • На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел, но были систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка, Новоандреевка и ряда других.
  • Возле Малиновки Россия ударила из авиации и штурмовала в районах сел Павловка и Благодатное, однако получила отпор и отошла.
  • На Южнобужском направлении основные усилия России продолжает сосредоточивать на удержании занимаемых позиций, ведет воздушную разведку дронами и производит обстрелы вдоль линии столкновения.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/371713048475113

Также Генеральный штаб Украины сообщил, что у России — системная проблема с пополнением личного состава, она уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключенных преступников.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Генштаб Война России против Украины Генштаб ВСУ

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