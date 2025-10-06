Российские оккупанты ударили беспилотником по роддому в Сумах

В Сумах россияне ударили БПЛА по роддому (Фото: Кордон.медіа)

В понедельник, 6 октября, в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра в городе Сумы . О пострадавших и погибших не сообщается.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что к моменту атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников.

«Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается», — сообщил он.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что россияне прицельно ударили беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум.

На момент атаки в заведении находились 166 человек, в том числе 11 детей.

Угроза повторных атак сохраняется, уточнил он.

Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Сумы и область.

Утром пятницы, 26 сентября, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому сектору Стецьковского старостинского округа на Сумщине. В результате атаки повреждены несколько домов.