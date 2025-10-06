Российские оккупанты ударили беспилотником по роддому в Сумах
В Сумах россияне ударили БПЛА по роддому (Фото: Кордон.медіа)
В понедельник, 6 октября, в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра в городе Сумы. О пострадавших и погибших не сообщается.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что к моменту атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников.
«Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается», — сообщил он.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что россияне прицельно ударили беспилотником по зданию медучреждения в Ковпаковском районе Сум.
На момент атаки в заведении находились 166 человек, в том числе 11 детей.
Угроза повторных атак сохраняется, уточнил он.
Российские оккупанты практически ежедневно обстреливают Сумы и область.
Утром пятницы, 26 сентября, российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по жилому сектору Стецьковского старостинского округа на Сумщине. В результате атаки повреждены несколько домов.