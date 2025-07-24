РФ ударила КАБами по центру Харькова: 42 пострадавших, среди них шесть детей, авиабомбы попали по жилому кварталу и предприятию

В четверг, 24 июля, российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами по центру Харькова .

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

17:35 В Харькове известно о 42 пострадавших, среди них двое младенцев — 28 дней и месяц со дня рождения, полуторагодовалая девочка, 10-летняя девочка и двое 17-летних подростков, написал Терехов.

Также россияне ударили по Индустриальному району Харькова дроном Черника, повредив частный дом и гараж.

15:56 Число пострадавших в Харькове возросло до 37 человек, написал Терехов. В результате российской атаки повреждены 20 жилых домов — 17 многоэтажек и три частных дома. Пострадали производственный цех текстильного предприятия, админздание коммунального предприятия и складское помещение. Также повреждена находящаяся рядом электрическая подстанция, но энергоснабжение планируют возобновить уже к вечеру.

13:49 Агентство Reuters публикует фото с места попадания российской авиабомбы вблизи жилых домов в Харькове

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

13:36 «Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям. Один удар — возле жилого дома, второй — по гражданскому предприятию. Там сейчас спасатели тушат огонь», — Зеленский об ударе КАБами по Харькову.

«Абсолютно бессмысленные удары, без всякой военной цели. И видим, что это единственное желание России — продолжать агрессию, убийства», — добавил президент.

13:12. Количество пострадавших увеличилось до 33 человек, сообщает Терехов и ГСЧС

12:50. Спасатели показали последствия российского удара по Харькову.

12:24. Терехов сообщил, что предварительно известно о 22 пострадавших.

12:21. Число пострадавших увеличилось до 16 человек, среди них есть 10-летняя девочка, сообщил Синегубов. Ребенок получил острую реакцию на стресс.

11:42. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки пострадали два человека, среди них — 27-летняя женщина.

11:30. Известно об одном пострадавшем, уточнил мэр.

Он уточнил, что удар был по Шевченковскому району города, жилой застройке.

Позже Терехов сообщил, что попадание бомбы было возле многоэтажного дома. Есть информация о том, что под завалами могут находиться люди, на месте горит около 15 авто.

Второй удар был по гражданскому предприятию, уточнил мэр.

Ранее Воздушные силы предупреждали, что был зафиксирован пуск КАБов в сторону Харькова.

В Харькове и области продолжается воздушная тревога.

В ночь на 24 июля в Одессе прогремели взрывы: Россия массированно атаковала дронами исторический центр города.

Также в Одессе результате ночных ударов РФ разрушена жилая девятиэтажка, сообщили в ГСЧС. Без жилья остались люди, проживавшие в квартирах с 5-го по 8-й этажи, горели дома на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций.