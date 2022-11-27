Убили выстрелом из автомата, вставив дуло в рот. В Херсонской области нашли тела матери и ее усыновленного сына

27 ноября, 09:33
Поделиться:
Российские оккупанты убили мать и ее сына в Херсонcкой области (Фото:Андрей Цаплиенко/Telegram)

Российские оккупанты убили мать и ее сына в Херсонcкой области (Фото:Андрей Цаплиенко/Telegram)

В освобожденном от оккупантов селе Львовские Отрубы Херсонской области нашли расстрелянными мать и сына.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Cело Львовские Отрубы, освобожденная Херсонская область. Два тела гражданских в яме-окопе во дворе, где жило подразделение российских оккупационных сил», — написал он.

Видео дня

По информации журналиста, 49-летний Сергей Новосад был убит выстрелом из автомата, дуло вставили ему в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело.

Читайте также:
Лоуренс Фридман
Лоуренс Фридман
Главный приоритет Путина. К чему идет война России против Украины

Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего уже после сына.

«Ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться. Почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли, неизвестно», — рассказал Цаплиенко.

Ранее украинские правоохранители подтвердили наличие как минимум девяти пыточных на деоккупированных территориях Херсонской области.

Также найдены тела более 400 убитых гражданских.

https://www.youtube.com/embed/QYXpGAkENHs
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Андрей Цаплиенко Херсонская область Семья Расстрелы Война России против Украины деоккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X