Убили выстрелом из автомата, вставив дуло в рот. В Херсонской области нашли тела матери и ее усыновленного сына 27 ноября, 09:33 Российские оккупанты убили мать и ее сына в Херсонcкой области (Фото:Андрей Цаплиенко/Telegram)

В освобожденном от оккупантов селе Львовские Отрубы Херсонской области нашли расстрелянными мать и сына.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

«Cело Львовские Отрубы, освобожденная Херсонская область. Два тела гражданских в яме-окопе во дворе, где жило подразделение российских оккупационных сил», — написал он.

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По информации журналиста, 49-летний Сергей Новосад был убит выстрелом из автомата, дуло вставили ему в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело.

Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего уже после сына.

«Ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться. Почему их привели сюда из родного дома через дорогу и расстреляли, неизвестно», — рассказал Цаплиенко.

Ранее украинские правоохранители подтвердили наличие как минимум девяти пыточных на деоккупированных территориях Херсонской области.

Также найдены тела более 400 убитых гражданских.