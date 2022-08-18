Российские оккупанты тратят колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе — Зеленский

18 августа, 22:00
Армия РФ в Украине (Фото:REUTERS)

Армия РФ в Украине (Фото:REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты тратят колоссальные ресурсы, чтобы захватить хотя бы километр на Донбассе.

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что при этом российские чиновники продолжают угрожать захватом Одессы и других украинских городов.

«Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости… Верим в себя, помогаем друг другу, защищаем интересы Украины и знаем, что мир будет», — заявил он.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1229092821257257

18 августа оккупанты пытались наступать на Донбассе, однако столкнулись с сопротивлением ВСУ и отошли.

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13 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай зайвил, что оккупанты до сих пор не могут захватить последние километры Луганской области.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Луганская область Владимир Зеленский Война России против Украины

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