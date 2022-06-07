«Жара началась, е*ать». Российским оккупантам не поставляют воду и не выдают летнюю форму — перехват СБУ 7 июня, 17:47 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты страдают не только от ВСУ, но и от украинского лета — они сидят без воды и в теплой форме, об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ.

Ведомство заявило в Telegram, что наступление июня стало настоящим "сюрпризом" для захватчиков, ведь они рассчитывали захватить Украину еще в феврале. Так что попали на нашу территорию в утепленной форме, а новое обмундирование им никто не завозит.

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«У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть», — говорит оккупант своему знакомому в России.

По его словам, на днях ждали замену для себя, но « в итоге, х*й – сидим дальше».

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