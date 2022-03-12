Оккупанты сдаются в плен целыми группами, дезертиры движутся к границе — Генштаб

12 марта, 07:07
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Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов продолжает снижаться (Фото:Генштаб)

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов продолжает снижаться (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты, которые имели непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

«В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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