Оккупанты сдаются в плен целыми группами, дезертиры движутся к границе — Генштаб 12 марта, 07:07 Цей матеріал також доступний українською Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов продолжает снижаться (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты, которые имели непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.

«В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы», — говорится в сообщении.

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