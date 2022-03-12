Оккупанты сдаются в плен целыми группами, дезертиры движутся к границе — Генштаб
Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов продолжает снижаться (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты, которые имели непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.
«В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы», — говорится в сообщении.
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