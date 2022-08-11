Подоляк показал, как РФ укрывается за мирными жителями для нанесения ударов РСЗО — видео

11 августа, 16:39
Российские оккупанты размещают свои РСЗО в жилых дворах (Фото:Скриншот видео Podolyak_M/Twitter)

Российские оккупанты размещают свои РСЗО в жилых дворах (Фото:Скриншот видео Podolyak_M/Twitter)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обнародовал очередное доказательство военных преступлений кремлевского режима против мирных украинцев.

В четверг, 11 августа, он опубликовал у себя в Twitter видео, на котором система залпового огня Град ВС РФ ведет обстрел рядом с гражданской инфраструктурой, подвергая опасности местных жителей.

Видео дня

По его словам, это и есть реальным примером нарушения российскими войсками гуманитарного права, а не обнародованный Amnesty International скандальный отчет с обвинениями в адрес ВСУ, который подвергся резкой критике даже внутри самой организации.

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«Будние войны. Российские военные размещают во дворах жилых домов Грады и обстреливают соседние города, используя жителей в качестве заложников. Подскажите, Amnesty International уже выпустила очередной кликбейтный алармистский отчет? Или продолжаем ли делать вид, что ничего не происходит?», — написал Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1557704367771455490

Ранее Amnesty International оказалась в центре скандала из-за отчета, в котором утверждалось, что украинские военные якобы «подвергают опасности» мирных жителей, поскольку держат оборону в жилых районах городов и используют в качестве укрытий от российских обстрелов гражданскую инфраструктуру.

https://www.youtube.com/embed/CFpKEtfAZIM

Такие обвинения вызвали шквал критики не только внутри Украины, но и в остальном мире.

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Британское издание The Times назвало отчет Amnesty International кремлевской пропагандой, напомнив также о ее отказе признать «узником совести» российского оппозиционера Алексея Навального, который сначала был отравлен спецслужбами РФ, а после этого отправлен за решетку по сфабрикованному делу.

В свою очередь глава украинского офиса организации Оксана Покальчук заявила о своем увольнении из-за несогласия с отчетом о ВСУ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Amnesty International Военные преступления РСЗО Град Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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