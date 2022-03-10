Погибла в канун 32-летия. Российские оккупанты расстреляли украинку, сотрудничавшую с USAID

10 марта, 07:01
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Валерия Максецкая (Фото:@PowerUSAID / Twitter)

Валерия Максецкая (Фото:@PowerUSAID / Twitter)

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила о гибели украинки Валерии Максецкой, сотрудницы одной из партнерских организаций USAID.

Об этом Пауэр написала в Twitter.

«Мне очень грустно поделиться новостью о смерти Валерии „Леры“ Максецкой — гордой украинки, любимого партнера по реализации USAID и блестящего, участливого лидера по формированию социальной сплоченности и борьбе с дезинформацией», — написала она.

https://twitter.com/PowerUSAID/status/1501649289499627521

Максецкая сотрудничала с USAID через американскую компанию Chemonics. Женщина погибла в канун своего 32-го дня рождения.

Пауэр также сообщила, что Максецкая родилась и выросла в Донецке. На агрессию России в 2014 году она ответила своей гуманитарной работой. Украинка пережила обстрелы в Донецке, позже переехала в столицу — Киев, где начала сотрудничать с USAID.

Женщина имела медицинское образование и с начала войны решила остаться в Киеве, чтобы помогать другим. Когда у ее мамы закончилось лекарство, она приняла решение эвакуироваться. Валерия, ее мама Ирина и водитель Ярослав были расстреляны из российского танка, пока ждали в машине, когда он проедет. Все трое погибли.

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Редактор: Мария Кабаций

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Теги:   USAID Саманта Пауэр Война России против Украины

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