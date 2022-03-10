Погибла в канун 32-летия. Российские оккупанты расстреляли украинку, сотрудничавшую с USAID 10 марта, 07:01 Цей матеріал також доступний українською Валерия Максецкая (Фото:@PowerUSAID / Twitter)

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила о гибели украинки Валерии Максецкой, сотрудницы одной из партнерских организаций USAID.

Об этом Пауэр написала в Twitter.

«Мне очень грустно поделиться новостью о смерти Валерии „Леры“ Максецкой — гордой украинки, любимого партнера по реализации USAID и блестящего, участливого лидера по формированию социальной сплоченности и борьбе с дезинформацией», — написала она.

Максецкая сотрудничала с USAID через американскую компанию Chemonics. Женщина погибла в канун своего 32-го дня рождения.

Пауэр также сообщила, что Максецкая родилась и выросла в Донецке. На агрессию России в 2014 году она ответила своей гуманитарной работой. Украинка пережила обстрелы в Донецке, позже переехала в столицу — Киев, где начала сотрудничать с USAID.

Женщина имела медицинское образование и с начала войны решила остаться в Киеве, чтобы помогать другим. Когда у ее мамы закончилось лекарство, она приняла решение эвакуироваться. Валерия, ее мама Ирина и водитель Ярослав были расстреляны из российского танка, пока ждали в машине, когда он проедет. Все трое погибли.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.