Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Соледара, но безуспешно — Маляр 11 января, 14:45 Город Соледар, 5 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Оккупанты еще раз произвели замену своих подразделений, увеличили количество «вагнеровцев».

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она уточнила, что враг несет большие потери, оккупанты снова произвели замену подразделений. При этом Силы обороны Украины продолжают давать отпор, враг не может захватить город.

Видео дня

«После понесенных потерь противник в очередной раз произвел замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск, но успеха не имеет», — заявила она.

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Соледаре тяжелые бои, обстановка сложная, но ситуация под контролем ВСУ, идет работа над принятием управленческих боевых решений.

Бахмут и Соледар остаются самым горячими точками фронта.

Оккупационные войска РФ сообщили о захвата Соледара 8 января. В ВСУ опровергли сообщения россиян о якобы оккупации города. 8 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что в городе сейчас «очень тяжело», но на некоторых участках восточного фронта украинские силы постепенно продвигаются вперед.

8 января Соледар посетил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Он побывал на позициях защитников Украины, которые выполняют боевые задачи в районе Бахмута и Соледара, и обсудил ситуацию на этих участках фронта с командирами подразделений.

Соледар практически разрушен.

10 января роспропаганда сообщила о том, что войскам РФ удалось взять город под свой контроль, но в ВСУ это опровергли. На данный момент идут бои за населенный пункт.

Соледар, расположенный примерно в 13 км северо-восточнее Бахмута — еще один город на востоке Украины, который российская армия превращает в руины в попытке захватить населенный пункт. До февральского вторжения РФ здесь жили около 11 тыс. человек — в шесть раз меньше, чем в самом Бахмуте.

С первых дней полномасштабной войны город оказался под постоянными российскими обстрелами. Отсюда уехало большинство жителей, еще в апреле остановило работу главное предприятие Соледара — завод Артемсоль, крупнейший производитель соли в Европе.