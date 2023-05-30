Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их подписывать контракт с РФ — Энергоатом 30 мая, 21:25 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции захватчики усилили давление на работников и под пытками заставляют подписывать контракт с предприятиями Росатома.

Об этом сообщает Энергоатом.

Как сообщается, в Энергодаре оккупанты существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые не подписывают трудовые договоры с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС или другим предприятием Росатома.

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Российские захватчики пытают работников, нескольких они бесцеремонно избили, выбивая согласие на сотрудничество с агрессором.

«Даже, несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с рашистами», — отметили в Энергоатоме.

Инфографика: NV

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здание ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.

