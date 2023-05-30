Оккупанты пытают работников ЗАЭС и заставляют их подписывать контракт с РФ — Энергоатом

30 мая, 21:25
Поделиться:
Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции захватчики усилили давление на работников и под пытками заставляют подписывать контракт с предприятиями Росатома.

Об этом сообщает Энергоатом.

Как сообщается, в Энергодаре оккупанты существенно усилили поиск тех украинских атомщиков, которые не подписывают трудовые договоры с фейковым АО Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС или другим предприятием Росатома.

Видео дня

Российские захватчики пытают работников, нескольких они бесцеремонно избили, выбивая согласие на сотрудничество с агрессором.

«Даже, несмотря на угрозы, пытки, шантаж и непрерывные запугивания украинцы на ЗАЭС держатся достойно и отказываются сотрудничать с рашистами», — отметили в Энергоатоме.

Инфографика: NV

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Российские обстрелы повредили здание ЗАЭС в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская АЭС Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X