Бои продолжаются. Российские оккупанты пытались штурмовать Пески, но получили отпор — Генштаб

4 августа, 19:19
Работа украинской артиллерии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Работа украинской артиллерии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты снова пытались пойти на штурм в Песках, однако ВСУ отбили наступление россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 4 августа.

В ведомстве подчеркнули, что бои на этом направлении продолжаются. Враг обстреливает населенные пункты из танков и разных типов артиллерии.

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Противник сосредотачивает основные усилия на Востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжает боевые действия по содержанию временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

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В целом, ситуация на фронте по состоянию на 18:00 следующая:

  • На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.
  • На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха.
  • На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.
  • На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.
  • На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Была задействована авиация. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли.
  • На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.
  • Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
  • На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/378219561157795

Поселок Пески Донецкой области, который Вооруженным силам Украины удалось освободить от оккупантов в июле 2014 года и за которой еще долго шли бои, через восемь лет снова стал адской точкой на карте боевых действий.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Пески Война России против Украины Генштаб ВСУ

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