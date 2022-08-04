Бои продолжаются. Российские оккупанты пытались штурмовать Пески, но получили отпор — Генштаб
Работа украинской артиллерии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
Российские оккупанты снова пытались пойти на штурм в Песках, однако ВСУ отбили наступление россиян.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 4 августа.
В ведомстве подчеркнули, что бои на этом направлении продолжаются. Враг обстреливает населенные пункты из танков и разных типов артиллерии.
Противник сосредотачивает основные усилия на Востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжает боевые действия по содержанию временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
В целом, ситуация на фронте по состоянию на 18:00 следующая:
- На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.
- На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха.
- На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.
- На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.
- На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Была задействована авиация. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли.
- На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.
- Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
- На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории.
Поселок Пески Донецкой области, который Вооруженным силам Украины удалось освободить от оккупантов в июле 2014 года и за которой еще долго шли бои, через восемь лет снова стал адской точкой на карте боевых действий.
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