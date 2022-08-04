Бои продолжаются. Российские оккупанты пытались штурмовать Пески, но получили отпор — Генштаб 4 августа, 19:19 Работа украинской артиллерии (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Российские оккупанты снова пытались пойти на штурм в Песках, однако ВСУ отбили наступление россиян.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ за 4 августа.

В ведомстве подчеркнули, что бои на этом направлении продолжаются. Враг обстреливает населенные пункты из танков и разных типов артиллерии.

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Противник сосредотачивает основные усилия на Востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями в пределах их административных границ. Продолжает боевые действия по содержанию временно захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

В целом, ситуация на фронте по состоянию на 18:00 следующая:

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются.

враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки, Карасовка. Пытается прорвать оборону наших войск возле Гусаровки, боевые действия продолжаются. На Славянском направлении противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха.

противник применяет танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Богородичное, Мазановка, Гусаровка, Адамовка, Курулька, Крестище, Сулиговка, Довгенькое и Большая Камышеваха. На Донецком направлении применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

применением танков, ствольной и реактивной артиллерии противник пытается вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА. На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников.

зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Была задействована авиация. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли.

враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Покровского, Раздолевки, Вершины, Яковлевки, Бахмута, Кодемы и Соледара. Была задействована авиация. Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Соледара, Яковлевки и Вершины, успеха не имели и отошли. На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка.

противник совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Пречистовка, Шевченко, Владимировка, Новобахмутовка, Невельское, Нетайлово и Красногоровка. Враг предпринял очередную попытку наступательных действий в районе населенного пункта Пески , успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

, успеха не имеет, боевые действия продолжаются. На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны Украины в глубь временно занятой им территории.

Поселок Пески Донецкой области, который Вооруженным силам Украины удалось освободить от оккупантов в июле 2014 года и за которой еще долго шли бои, через восемь лет снова стал адской точкой на карте боевых действий.



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