Российские оккупанты пытались атаковать ВСУ в районах 11 населенных пунктов — Генштаб 28 сентября, 18:58 Уничтоженная военная техника РФ в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

В течение 28 сентября подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских войск. Однако оккупанты продолжали обстреливать украинскую территорию.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны поразила два опорных пункта противника. Ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт, четыре района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.

Видео дня

Оккупационные войска, в свою очередь, продолжили обстрел позиций наших войск вдоль линии столкновения, удары по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения.

В течение 28 сентября оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадали более 8 населенных пунктов: Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Вышетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригоровка.

На ряде направлений оккупанты обстреливали населенные пункты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области;

— в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково;

— в районах населенных пунктов Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка и Сеньково; на Краматорском направлении — Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное;

— Старый Караван, Славянск, Закотное, Диброва и Озерное; на Бахмутском направлении — Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка;

— Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка; на Авдеевском направлении — Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка;

— Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковеевка и Георгиевка; на Новопавловском направлении — Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное и Времовка;

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобужском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенным пунктам вдоль линии столкновения, в том числе и Никополь. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил на данном направлении до 40 вылетов БпЛА.