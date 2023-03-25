Давление на местное население. В Херсонской области российские войска провели рейд — Генштаб

25 марта, 07:44
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В Херсонской области российские войска провели рейд, сообщил Генштаб ВСУ в субботу, 25 марта, в Facebook.

«Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в среду, 22 марта, военнослужащие федеральной службы нацгвардии РФ провели рейд в населенном пункте Чаплинка Херсонской области.

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В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на освобожденной территории Херсонской области оккупантами разрушены почти 50 сел, уничтожено более 90% зданий.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Рейд Война России против Украины

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