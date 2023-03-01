Оккупанты не прекращают штурмовать наши позиции — Зеленский 1 марта, 00:02 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты не прекращают штурмы позиций украинских защитников и несут существенные потери. Интенсивность боев продолжает нарастать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По словам главы государства, самые тяжелые бои происходят на Бахмутском направлении.

Президент привел пример, что, согласно докладу командующего сухопутными войсками ВСУ, командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александра Сырского, за пять дней только на его направлении было ликвидировано 800 врагов.

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«Россия вообще не считает людей, отправляя их на постоянные штурмы наших позиций. Интенсивность боев только нарастает», — подчеркнул Зеленский.

Он также сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут «очень активными» и решат дальнейший ход событий.

По информации таблоида Bild, в США и Германии говорят, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если это сделать не удастся, как утверждается, союзники усилят давление на Киев для начала переговоров с Россией.