Оккупанты предлагают заключенным из Ростовской области вступить в их ряды в обмен на амнистию

11 марта, 08:17
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Россияне привлекают заключенных в свои оккупационные войска (Фото:Генштаб)

Россияне привлекают заключенных в свои оккупационные войска (Фото:Генштаб)

При острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок оккупанты привлекают в свои ряды заключенных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В Ростовской области в исправительных колониях идет работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию», — говорится в сообщении.

В состав вооруженных сил РФ готовы брать даже тех, кто не имеет опыта военной службы.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Заключенные Ростовская область Война России против Украины

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