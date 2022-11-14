Российские войска применили против украинских пограничников запрещенные аэрозольные гранаты

14 ноября, 14:15
Поделиться:
Граната К-51 (Фото:dpsu.gov.ua)

Граната К-51 (Фото:dpsu.gov.ua)

В Донецкой области дрон российских оккупантов сбросил на один из опорных пунктов украинских пограничников несколько аэрозольных гранат К-51, одна из которых не разорвалась.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В ведомстве заявили, что после взрывов запрещенных боеприпасов с сильным раздражающим действием пограничники некоторое время удерживали определенные позиции в средствах химической защиты.

Видео дня

«Применение боеприпасов, раздражающее действие которых не дает военнослужащим эффективно сопротивляться или вести огонь, демонстрирует, что российская федерация не соблюдает правила и обычаи ведения войны», — говорится в сообщении.

Читайте также:
«И эта операция не будет успешной». Что Суровикин пообещал Путину вместо Херсона — интервью с Загороднюком о замыслах врага и возможностях ВСУ

В ГПСУ заявили, что использование химических средств борьбы с беспорядками как средств ведения войны запрещено:

  • Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и об его уничтожении,
  • Женевским протоколом 1925 года о запрете применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.

Российско-оккупационные войска уже неоднократно использовали гранаты К-51 с сильно раздражающим веществом, что запрещено Конвенцией о химическом оружии. Однако украинские защитники готовы к таким действиям врага и умеют противодействовать им.

https://www.youtube.com/watch?v=xCeZExCalG4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Гранаты Пограничник Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X