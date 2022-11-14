Российские войска применили против украинских пограничников запрещенные аэрозольные гранаты 14 ноября, 14:15 Граната К-51 (Фото:dpsu.gov.ua)

В Донецкой области дрон российских оккупантов сбросил на один из опорных пунктов украинских пограничников несколько аэрозольных гранат К-51, одна из которых не разорвалась.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В ведомстве заявили, что после взрывов запрещенных боеприпасов с сильным раздражающим действием пограничники некоторое время удерживали определенные позиции в средствах химической защиты.

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«Применение боеприпасов, раздражающее действие которых не дает военнослужащим эффективно сопротивляться или вести огонь, демонстрирует, что российская федерация не соблюдает правила и обычаи ведения войны», — говорится в сообщении.

В ГПСУ заявили, что использование химических средств борьбы с беспорядками как средств ведения войны запрещено:

Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и об его уничтожении,

Женевским протоколом 1925 года о запрете применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.

Российско-оккупационные войска уже неоднократно использовали гранаты К-51 с сильно раздражающим веществом, что запрещено Конвенцией о химическом оружии. Однако украинские защитники готовы к таким действиям врага и умеют противодействовать им.